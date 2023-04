Διαδηλωτές εισέβαλαν σε κτήριο του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι

Εκατοντάδες διαδηλωτές στη Γαλλία εισήλθαν σήμερα, Πέμπτη, στα γραφεία ενός διαχειριστή χρηματιστηρίου στο Παρίσι, καθώς συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου Μακρόν, η οποία αυξάνει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι σήμερα.

Διαδηλωτές, ανεμίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτοβολίδες, κατέλαβαν την Euronext, φωνάζοντας: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ» και «Μακρόν παραιτήσου!».

Νωρίτερα τον Απρίλιο, παρόμοιες σκηνές σημειώθηκαν στα γραφεία της Blackrock, στο Παρίσι.

JUST IN - Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron's pension reform pic.twitter.com/TixNnDFwno

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris



Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0