Αίγυπτος: Η κατάσταση της υγείας του πολιτικού κρατούμενου Αλάα Αμπντέλ Φάταχ έχει επιδεινωθεί

Η κατάσταση της υγείας του Αιγυπτιοβρετανού πολιτικού κρατούμενου Αλάα Αμπντέλ Φάταχ «έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε η αδελφή του Μόνα Σεΐφ μετά την πρώτη επίσκεψη της οικογένειας εδώ και έναν μήνα στον κρατούμενο που έβαλε τέλος σε μια απεργία πείνας επτά μηνών.

Για πρώτη φορά από τις 24 Οκτωβρίου, ο φιλοδημοκρατικός μπλόγκερ που θα κλείσει αύριο τα 41, είδε σήμερα τη μητέρα του Λάιλα Σουέιφ και την αδελφή του Σανάα Σεΐφ.

«Τα νέα από την επίσκεψη είναι ανησυχητικά, (η υγεία του)ο Αλάα επιδεινώθηκε σοβαρά τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αλλά τουλάχιστον πρόλαβαν να τον δουν και χρειαζόταν να δει την οικογένεια τόσο πολύ. Η οικογένεια θα μοιραστεί τις πλήρεις λεπτομέρειες αργότερα σήμερα, παρακαλούμε να μας υπομείνετε», έγραψε η Μόνα Σέιφ στο Twitter λίγο μετά την επίσκεψη.

News from the visit are unsettling, @alaa deteriorated severely in the past 2 weeks, but atleast they got to see him, and he needed to see the family so much

The family will share the full details later today, please bear with us #SaveAlaa #FreeAlaa