Έξι νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Λάγκος της Νιγηρίας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο εμβόλισε ένα λεωφορείο, στο Λάγκος της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια στάση λεωφορείου στον άξονα Ικέτζα του Λάγκος, μιας πόλης περίπου 20 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο οδηγός του λεωφορείου αγνόησε το απαγορευτικό σήμα και επιχείρησε να περάσει τις γραμμές ενώ ερχόταν το τρένο.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι έξι υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κυβερνήτης του Λάγκος, Μπαμπατζίντε Σάνου-όλου. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 74.

