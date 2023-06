Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα μετά το κάλεσμα του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Wagner στους άνδρες του να στασιάσουν εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Μόσχα, οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις τελούν υπό ενισχυμένη φύλαξη», όπως επίσης «τα όργανα του κράτους και οι υποδομές των μεταφορών», μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο αξιωματούχο των ρωσικών δυνάμεων επιβολής της τάξης που δεν κατονόμασε.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα. Η κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, δεν αναφέρθηκε σε αυτά.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί ως τώρα, εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

It’s being reported that a military coup appears to be underway in Russia after the Wagner mercenaries brigade, which has 50,000 troops, turned on Putin.



The head of the mercenary group has declared a ‘March for Justice’ on Moscow and has said that Putins army ‘must be stopped’… pic.twitter.com/pWyweVDIzq