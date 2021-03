Στη φυλακή για διαφθορά ο Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί ανακηρύχθηκε ένοχος για την υπόθεση διαφθοράς εις βάρος του και του επιβλήθηκε φυλάκιση τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή.

Οι κατήγοροι είπαν μάλιστα στο δικαστήριο ότι ο 66χρονος θα έπρεπε να φυλακιστεί για τέσσερα χρόνια και να εκτίσει τουλάχιστον δύο.

Κατά τη διάρκεια ωστόσο της κατάθεσής του, ο Σαρκοζί είχε πει ότι ήταν θύμα ψεμάτων και αρνήθηκε ότι διέπραξε ποτέ πράξη διαφθοράς.

«Ποτέ. Ποτέ δεν έκανα κατάχρηση της επιρροής μου, φερόμενης ή πραγματικής» είχε πει στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο. «Τι δικαίωμα έχουν να με σέρνουν στη λάσπη έτσι για έξι χρόνια; Δεν υπάρχει κανόνας δικαίου;» ήταν τα λόγια του.

To χαρακτηριστικό tweet του Γαλλικού Πρακτορείου:

