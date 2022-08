Μαχαιρώθηκε ο βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι

Ο ινδικής καταγωγής βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δέχθηκε σήμερα επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο στη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Salmon Rushdie stabbed at Chautauqua. He’s on the stage being treated. Before his scheduled speech. pic.twitter.com/xqeM79WseB — Mary Newsom (@marynewsom) August 12, 2022

NOW - Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E — Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή όπου ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία και άρχισε να χτυπά με μαχαίρι τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του Ρούσντι, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Salman Rushdie loaded onto Medevac. Very somber scene here at Chautauqua pic.twitter.com/c6E9LJth7O — Horatio Gates (@HoratioGates3) August 12, 2022

Οι «Σατανικοί Στίχοι», το βιβλίο που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε ότι είχε «βλάσφημο» περιεχόμενο. Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.