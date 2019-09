Ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Καλιφόρνια

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενο σκάφος που πλέει ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια των ΗΠΑ κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ, με την επιχείρηση διάσωσης από την ακτοφυλακή και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μαζί με τη συνδρομή από τοπικούς φορείς για να βοηθήσουν περισσότερα από 30 άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο σε ένα πλοίο μήκους 75 ποδιών (22.86 μέτρα) κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ», αναφέρεται μέσω του Twitter.

Ο επικεφαλής της ακτοφυλακής, Άαρον Μπίμις, είπε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν νεκροί. «Τα πέντε μέλη του πληρώματος κατάφεραν να αποβιβαστούν επειδή βρίσκονταν στην κεντρική καμπίνα. Οι 34 επιβάτες βρίσκονταν κάτω από τη γέφυρα. Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε, παγιδεύτηκαν εξαιτίας της φωτιάς», πρόσθεσε.

«Η πυρκαγιά ήταν τόσο σφοδρή που ακόμη και μετά την κατάσβεσή της δεν μπορούσαμε να επιβιβαστούμε και να αναζητήσουμε επιζώντες», κατέληξε ο Μπίμις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που παρείχε η ακτοφυλακή, το πλοίο βυθίστηκε από την εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με αξιωματικό της ακτοφυλακής, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 03.15, τοπική ώρα (13.15 ώρα Ελλάδας) και οι υπηρεσίες διάσωσης ενημερώθηκαν μέσω ασυρμάτου δεκαπέντε λεπτά αργότερα.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω!»

Η Daily Mail έδωσε στη δημοσιότητα το ηχητικό ντοκουμέντο από το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το σκάφος. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ακούγεται να λέει κάποιος στον ασύρματο, που ενημερώνει για τη θέση του φλεγόμενου σκάφους και τον αριθμό των επιβαινόντων.

