G7: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Σούνακ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε νωρίτερα με τον Bρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Χιροσίμα.

Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν έναν θερμό εναγκαλισμό και κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μέχρι να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την Iταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Iνδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε σήμερα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο, Κυριακή.

🇺🇦🇬🇧Volodymyr Zelenskyy met with British Prime Minister Rishi Sunak in Japan. pic.twitter.com/XT19Cs7WKu

Το αεροπλάνο της Γαλλικής Δημοκρατίας που τον μετέφερε στη Χιροσίμα από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε μεταβεί χθες, Παρασκευή, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της ιαπωνικής πόλης και κόκκινο χαλί είχε τοποθετηθεί για την κάθοδό του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Ιαπωνία, η οποία προεδρεύει φέτος της G7, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως ο Ζελένσκι πρόκειται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο, η οποία πραγματοποιείται στην πρώτη πόλη στον κόσμο που δέχθηκε επίθεση με πυρηνική βόμβα, σε μια περίοδο που οι πυρηνικές απειλές από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν αναστατώσει τη Δύση.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξή του στη Χιροσίμα για «σημαντικές συναντήσεις με εταίρους και φίλους της Ουκρανίας». «Ασφάλεια και διευρυμένη συνεργασία για τη νίκη μας. Η ειρήνη θα έρθει πιο κοντά σήμερα», πρόσθεσε ο Oυκρανός πρόεδρος.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy meets British PM Rishi Sunak on the sidelines of G7 summit in Hiroshima pic.twitter.com/Q9sBwAbjoB