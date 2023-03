Γαλλία: Επεισόδια στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Νάντη και τη Ρεν - Live η συγκέντρωση στο Παρίσι

Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα, νωρίς το απόγευμα, στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία, καθώς το κλίμα παραμένει τεταμένο και ο διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των συνδικάτων φαίνεται να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ξέσπασαν στη Νάντη, όπου πυρπολήθηκαν ένα υποκατάστημα της BNP Paribas και ένα αυτοκίνητο ενώ επίθεση δέχτηκε και το διοικητικό δικαστήριο. Σημαντικές είναι οι καταστροφές στην πόλη Ρεν, όπου οι διαδηλωτές απέκλεισαν τον περιφερειακό και έκαψαν ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Παρίσι και τη Μασσαλία, οι διαδηλωτές απέκλεισαν για μικρό χρονικό διάστημα τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τη σημερινή, δέκατη ημέρα διαδηλώσεων, θα είναι «πρωτοφανής», με 13.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 5.500 στο Παρίσι.

Οι αποκλεισμοί, οι πικετοφορίες, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και ημέρες, δυσχεραίνοντας τον ανεφοδιασμό ορισμένων περιφερειών με καύσιμα. Πάνω από το 15% των βενζινάδικων αντιμετωπίζουν ελλείψεις, ιδίως στη νότια και δυτική Γαλλία, καθώς και στην περιοχή του Παρισιού. Σήμερα, σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην κυκλοφορία των τρένων. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν ορισμένες πτήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως από το αεροδρόμιο του Ορλί, λόγω της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

CGT presente ! Every other French union too. For as long as it takes to junk the #ReformeDesRetaites pic.twitter.com/fmNk8vtUup