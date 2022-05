Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής πως το εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη εκκενώθηκε πλήρως.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά 2.439 ουκρανοί μαχητές παραδόθηκαν.

⚡️Almost all people who were at #Azovstal territory in #Mariupol, have been evacuated, - @ZelenskyyUa #UkraineUnderAttack