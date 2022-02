Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις και διεξάγονται σκληρές μάχες, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο οποίος επικαλείται Ουκρανό αξιωματούχο.

Ο Αντόν Γκερασένκο έγραψε στο λογαριασμό του στο Telegram ότι γίνονται μάχες στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας και στην περιοχή Hydropark. «Ομάδα ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας εισέβαλλε στην πόλη» έγραψε.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «εισέβαλαν στην πόλη».

Οι ουκρανικές αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα, λέγοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Μην εγκαταλείπετε τα καταφύγια! Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αφανίζουν τον εχθρό. Οι πολίτες καλούνται να μην βγαίνουν στους δρόμους».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας. Χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία εννέα ορόφων από τις ρωσικές δυνάμεις.

