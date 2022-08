Η Ταϊβάν προετοιμάζει υπόγεια καταφύγια υπό τον φόβο μιας κινεζικής επίθεσης

Η Ταϊβάν θέτει σε ετοιμότητα τα αντιαεροπορικά της καταφύγια καθώς η αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις της με την Κίνα και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εγείρουν νέους φόβους για την πιθανότητα μιας κινεζικής επίθεσης στο νησί.

Η Κίνα θεωρεί έδαφός της την Ταϊβάν και έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο γύρω από αυτήν.

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί το έδαφός της και έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της άμυνάς της με την τακτική διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων και ασκήσεων πολιτικής προστασίας.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τη σήμανση των καταφυγίων, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης από την Κίνα -όχι σε μπάνκερς που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό, αλλά σε υπόγειους χώρους όπως χώροι στάθμευσης, ο υπόγειος σιδηρόδρομος και υπόγεια εμπορικά κέντρα.

