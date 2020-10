Η VIP σουίτα στην οποία νοσηλεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ

Μόνο δωμάτιο νοσοκομείου δεν θυμίζει η σουίτα στην οποία νοσηλεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Walter Reed στο Μέριλαντ, μόλις 14 χιλιόμετρα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο διαθέτει 244 κρεβάτια, εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νοσηλεύεται στον προεδρικό θάλαμο στον οποίο υπάρχουν όλα τα μέσα για να εργάζεται ενώ διατίθεται και ειδικός εξοπλισμός για την ασφάλειά του.

Η σουίτα του Τραμπ αποτελείται από μία μεγάλη τραπεζαρία με κρυστάλλινο πολυέλαιο στο κέντρο, σαλόνι για τους επισκέπτες και χώρο εξέτασης, ενώ ένα γραφείο έχει τοποθετηθεί κοντά στο κρεβάτι του ασθενούς. Επίσης, ο ίδιος έχει και τον προσωπικό του σεφ.

Το Walter Reed, υπερσύγχρονο και εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, είναι παραδοσιακά το νοσοκομείο που περιθάλπει τους προέδρους και τους ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ