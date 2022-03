Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο

Σε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου φέρεται πως προχώρησε η Βόρεια Κορέα, προς την κατεύθυνση της θάλασσας ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου.+

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου» προς ανατολική κατεύθυνση, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, καθώς η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τη σειρά των οπλικών δοκιμών που πολλαπλασίασε από την αρχή της χρονιάς.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στον Κυανό Οίκο.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας έστειλε επείγον σήμερα προς όλα τα πλοία κοντά στις ακτές, καθώς θεωρούσε πως υπήρχε κίνδυνος ο «βαλλιστικός πύραυλος» να πέσει εντός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Αργότερα εκτίμησε πως πλέον έχει πέσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πού.

Το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ θεωρεί πως δοκιμάστηκε διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM).

Η Πιονγκγιάνγκ τηρούσε μέχρι σήμερα το μορατόριο που είχε επιβάλλει η ίδια στον εαυτό της όσον αφορά τις δοκιμές ICBM και πυρηνικών όπλων αφότου άρχισαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Όμως η διαπραγμάτευση εκείνη απέτυχε και οι προσπάθειες του αμερικανού νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν να αρχίσουν νέες δεν έχουν καρποφορήσει.

Τον Ιανουάριο, η Πιονγκγιάνγκ άφησε να εννοηθεί πως θα τερμάτιζε το μορατόριο. Κατόπιν, προχώρησε σε αριθμό-ρεκόρ οπλικών δοκιμών, εκτοξεύοντας μεταξύ άλλων πυραύλους που υποστήριξε ότι ήταν υπερηχητικοί, καθώς και πυραύλους μέσου βεληνεκούς, κάτι απαγορευμένο θεωρητικά, δυνάμει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις, την περασμένη εβδομάδα δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου απέτυχε. Αναλυτές εκτίμησαν πως επρόκειτο για δοκιμή του πυραύλου Hwasong-17.

Την Κυριακή, η Βόρεια Κορέα δοκίμασε εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων.

Περί πιθανής εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από την Πιονγκγιάνγκ έκανε λόγο και η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας.

#Japan Coast Guard notified of possible missile launch by #NorthKorea.



North Korea reportedly fired an unidentified projectile into the Sea of Japan. pic.twitter.com/LO1Ce8H6pr