Εικόνες από άγνωστη πηγή στο Twitter με το φλεγόμενο «Moskva» λίγο πριν τη βύθισή του

Με κάθε επιφύλαξη η «Ζούγκλα» αναδημοσιεύει φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter και που δείχνουν το φλεγόμενο «Moskva» λίγο πριν τη βύθισή του.

Οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύθηκαν χωρίς να αναφέρεται πηγή. Δεξιά στη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα η πρύμνη του σκάφους που έχει υποστεί ρήγμα πολλών δεκάδων μέτρων κάθετα και οριζόντια. Το κέντρο του σκάφους και η υπερκατασκευή φλέγονται, ενώ η πλώρη φαίνεται αχνά αριστερά, μέσα στους καπνούς.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf

Το σκάφος έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς τα αριστερά, ενώ, αντίθετα με όσα είχαν ειπωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, φαίνεται να επικρατεί απόλυτη νηνεμία στο σημείο. Επισημαίνεται πως όλες οι πληροφορίες περιέγραφαν ως πολύ άσχημες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, με έντονες καταιγίδες και υψηλό κυματισμό, με πολύ χαμηλή και πυκνή νέφωση που έκαναν αδύνατη τη λήψη δορυφορικών φωτογραφιών από τα αμερικανικά, ευρωπαϊκά, βρετανικά και ισραηλινά συστήματα παρακολούθησης.

Οι δύο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δείχνουν, αντίθετα, πως λίγο πριν τη βύθιση του σκάφους επικρατούσαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB