ΗΠΑ: Έξι τραυματίες από πυρά έξω από εκκλησία του Πίτσμπουργκ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι πυροβολήθηκαν χθες Παρασκευή έξω από εκκλησία του Πίτσμπουργκ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κηδεία, ανέφερε η τοπική αστυνομία, η οποία δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του δράστη ή το κίνητρό του.

Περιστατικά ένοπλης βίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 36.600 ανθρώπους από την αρχή του έτους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

