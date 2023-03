ΗΠΑ: Εννέα νεκροί από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού στο Κεντάκι

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Κεντάκι, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Τα δύο HH-60 Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, συνετρίβησαν γύρω στις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης (05.00 σήμερα Πέμπτη, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, ανέφερε νωρίτερα ένας αξιωματικός του Φορτ Κάμπελ, αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις του στρατού. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων.

BREAKING NEWS: The Army says two helicopters have crashed during a routine training mission near Fort Campbell in Kentucky.



There are casualties, according to the 101st Airborne Division, but officials have yet to release any numbers. https://t.co/c2g1ecTp4l pic.twitter.com/VB0icOMF03