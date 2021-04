ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Όστιν του Τέξας - Πληροφορίες για τρεις νεκρούς

Ένοπλος άνοιξε πυρ πριν από λίγη ώρα στο Όστιν του Τέξας και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει σκοτώσει τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Όπως αναφέρουν οι αρχές το περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από το σημείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Αρμπουρέτουμ στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης.

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK

UPDATE: Active Attack incident in the 9600 blk of Great Hills Trl; To this point #ATCEMSMedics have obtained Deceased On Scene pronouncements of 3 adult patients. This is still an active scene, please continue to avoid the area. More to Follow...