ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ - Πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες Πέμπτη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την έκρηξη κατέρρευσε τμήμα του κτηρίου που βρίσκεται στην κομητεία Μοντγκόμερι, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περίπου 150 πυροσβέστες έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής και απομάκρυναν πολλούς από τους ενοίκους, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής πυροσβεστικής, Σκοτ Γκολντστάιν.

Earlier today an apartment building exploded in Silver Spring and it was captured on a neighbors security camera. 5 people are seriously injured.. 😟😟 pic.twitter.com/baNSSQWbzG

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί.

At least 10 people were injured, several of them seriously, in an explosion and fire that destroyed most of an apartment building in Silver Spring, Maryland, Thursday morning, fire officials said. https://t.co/GW3MJfbhlB pic.twitter.com/X8qIXHsMau