ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η τοπική αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν είχε συνεργούς, συνελήφθη και ο κίνδυνος έχει πλέον περάσει για τον πληθυσμό, επισήμανε ο Ράιαν Λι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Μπόιζ –την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας Άινταχο–, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον Λι, αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν περί τις 13:50 (τοπική ώρα· 22:50 ώρα Ελλάδας) ότι ακούστηκαν πυρά σε εμπορικό κέντρο στην Μπόιζ και ότι «τουλάχιστον ένας άνθρωπος χτυπήθηκε» από σφαίρες.

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/RuSfZVaxRa