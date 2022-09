ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μέσα σε νοσοκομείο του Άρκανσο - Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στο Σέργουντ του Άρκανσο για ένοπλο μέσα σε νοσοκομείο της πόλης.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε λίγο μετά τις 10:00 (τοπική ώρα) γύρω από το νοσοκομείο St. Vincent, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή.

«Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον μία σφαίρα» μέσα στο νοσοκομείο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σέργουντ, Τζεφ Χάγκαρ, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για ιατρό, ασθενή ή επισκέπτη.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε, συνελήφθη ένας ύποπτος, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC.

