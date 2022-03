12 πύραυλοι έπληξαν την πόλη Αρμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν

Επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα, όπως δήλωσε ο Σαμάν Μπαρζανί, υπουργός Υγείας της τοπικής κυβέρνησης.

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

«Δώδεκα βαλλιστικοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν από τοποθεσία εκτός της ιρακινής επικράτειας με στόχο το Αρμπίλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ και το αεροδρόμιο. Το τηλεοπτικό δίκτυο Kurdistan24 δημοσίευσε εικόνες από καταστροφές στις εγκαταστάσεις του σε αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

One of the targeted places is the #Kurdistan24 channel building on Bahrka road and damaged a part of the channel building #Erbil #Kurdistan #Attack #missle pic.twitter.com/AljvYMd7VW — Horvan Rafaat (@HorvanRafaat) March 12, 2022

Το αεροδρόμιο της πόλης και το αμερικανικό προξενείο δεν ανέφεραν ζημιές από την επίθεση.

«Καταδικάζουμε αυτή την τρομοκρατική επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον πολλών τμημάτων του Αρμπίλ, καλούμε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός του ιρακινού Κουρδιστάν, ο Μασρούρ Μπαρζανί.

Η τελευταία επίθεση κατά της πόλης Αρμπίλ σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν drones έπληξαν το αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.