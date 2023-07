Ιταλία: Κακοκαιρία με μεγάλη χαλαζόπτωση στο Μιλάνο

Μεγάλη χαλαζόπτωση έπληξε απόψε την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Όπως συνέβη και στην περιφέρεια Βένετο, οι χαλαζόκοκκοι ξεπέρασαν σε διάμετρο τα δέκα εκατοστά, θυμίζοντας μπαλάκια του τένις.

Παράλληλα, στην περιοχή Τσερνούσκο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών, με πτώση κορμών και κλαδιών δέντρων. Πολλά γκαράζ και ανισόπεδες διαβάσεις πλημμύρισαν εξαιτίας της βροχής.

Η περιφέρεια της Λομβαρδίας πρόκειται να ζητήσει από την κυβέρνηση Μελόνι να κηρυχθεί σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Το μεσημέρι, εξαιτίας χαλαζόπτωσης, τουλάχιστον επτά κάτοικοι τραυματίσθηκαν, κυρίως λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων, αλλά και από πτώσεις δέντρων.

Συνολικά, σήμερα, οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής συμπρωτεύουσας ξεπέρασαν τις διακόσιες.

This is the massive hail flow generated by the violent thunderstorms in the Milan area this morning (July 21, 2023). These are the streets of Seregno: an authentic ice river



