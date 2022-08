Καναδάς: Φραστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου της κυβέρνησης - Καταδικάζει ο Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό καταδίκασε την Κυριακή τη φραστική, υβριστική επίθεση που δέχτηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Κρίστια Φρίλαντ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική παρενόχληση», σημειώνοντας ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους του δημόσιου βίου, ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα γυναίκες και Καναδούς που προέρχονται από μειονότητες ή από διαφορετικές κοινοτικές ομάδες, να στοχοποιούνται σχεδόν επειδή ισχυροποιείται η φωνή τους», είπε ο Τριντό στο διάγγελμά του σήμερα. «Παρατηρούμε μια αντίδραση (…) Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους χώρα είμαστε και τι είδους χώρα θέλουμε να γίνουμε», συνέχισε.

Στο βίντεο του περιστατικού, που αναρτήθηκε στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Φρίλαντ πλησιάζει στον ανελκυστήρα σε ένα κτίριο του δημαρχείου της πόλης Γκραντ Πρέρι, στην Αλμπέρα, όταν ένας άνδρας αρχίζει να της φωνάζει. «Τι στο διάολο κάνεις στην Αλμπέρα;» ακούγεται να λέει ενώ εκείνη έμπαινε στο ασανσέρ. Την αποκάλεσε «προδότρια» και την εξύβρισε χυδαία. Το βίντεο έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις.

Freeland yelled at in Alberta. While I don’t condone, this govt is intentionally agitating Canadians, unaccountable, froze bank accounts & denied basic rights. Will we ever have a return to civility in 🇨🇦? Anger is so entrenched.



Warning: coarse language. pic.twitter.com/mTRRHIrgC7