Εντοπίστηκε νεκρός ο ένας από τους αγνοούμενους εθελοντές πυροσβέστες στο Κεμπέκ του Καναδά

Αστυνομικοί στο Κεμπέκ εντόπισαν ένα πτώμα στην περιοχή όπου είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες, αφού παρασύρθηκαν από ορμητικούς χειμάρρους ενώ συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους.

Οι δύο εθελοντές πυροσβέστες, ο Κρίστοφερ Λαβουά, 23 ετών και ο Ρεζίς Λαβουά, 55 ετών (δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους) χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας ενώ βοηθούσαν τους κατοίκους κοντά στο Μπε-Σεντ-Πολ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα βορείως της πόλης του Κεμπέκ.

The body of one of two firefighters swept away by floodwaters in Saint-Urbain, Quebec, on Monday, has been found. #meteoqc