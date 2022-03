Κόλαση στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη και στη Χερσώνα

Την ώρα που έχουν ξεπεράσει τους 628.000 οι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την Ουκρανία, διαφεύγοντας κυρίως προς την Πολωνία και τη Ρωσία και σχεδόν είναι οι πολίτες που έχουν μετακινηθεί εντός της χώρας, λεπτομέρεια για την οποία σχεδόν κανείς δεν μιλάει, οι ρωσικές δυνάμεις από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στόχων εντός του αστικού ιστού των πόλεων Χάρκοβο και Μαριούπολη.

Την ίδια ώρα, πλησιάζει σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το Κίεβο η γιγαντιαία οχηματοπομπή με ρωσικά τανκς, αυτοκινούμενα πυροβόλα, εκτοξευτές ρουκετών, πυραυλικών συστημάτων αλλά και δεκάδες φορτηγά με καύσιμα. Η οχηματοπομπή ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα και προέρχεται από τη Λευκορωσία. Κατά τους ειδικούς οι ενισχύσεις αυτές σηματοδοτούν την απόφαση του ρωσικού Γενικού Επιτελείο να επιτύχει το γρηγορότερο δυνατόν την κατάληψη του Κιέβου.

Να σημειωθεί πως από την περασμένη Πέμπτη έως και σήμερα το πρωί 281.000 Ουκρανοί πρόσφυγες πέρασαν στην Πολωνία και 129.000 στη Ρωσία. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι 84.000 έχουν περάσει στην Ουγγαρία που είναι η τρίτη κατά σειρά χώρα ως προς την υποδοχή των προσφύγων από την Ουκρανία. 36.000 Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία, 34.000 σε άλλες χώρες και 32.000 έχουν καταγραφεί στα σύνορα με τη Ρουμανία. Η πηγή για τους αριθμούς προσφύγων που μόλις προαναφέρθηκαν είναι το πρωτοσέλιδο των σημερινών New York Times.

There are traffic gridlocks at Ukraine’s border crossings with Romania, Poland and Moldova as Ukrainian refugees continue to flee their country. About 500,000 people have left Ukraine in recent days, according to the United Nations refugee agency. https://t.co/6UfdpwxsQs pic.twitter.com/2ioGMdVOsJ — The New York Times (@nytimes) February 28, 2022

Σοκ έχει προκαλέσει στην παγκόσμια κοινή γνώμη το βίντεο με την έκρηξη που κατέστρεψε το κεντρικό διοικητικό κτήριο στο Χάρκοβο μετά από πλήγμα ρωσικού πυραύλου. Δεν είναι μόνο οι δέκα νεκροί που έχουν καταγραφεί στο εσωτερικό του κτηρίου. Είναι η αίσθηση της απόλυτης καταστροφής την οποία έχει ο τηλεθεατής παρακολουθώντας αυτό το βίντεο το οποίο θα παραμείνει στην Ιστορία.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022

#Ukraine 🇺🇦: aftermath of the attack on #Kharkiv this morning.



Utter destruction around the city's central square. pic.twitter.com/IpCwxjq5xX — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 1, 2022

Στη Μαριούπολη ο αποκλεισμός είναι ολοκληρωτικούς. Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση της πόλης και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αναφέρονται πλήγματα από πυροβολικό εντός του αστικού ιστού. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες των Ρώσων στη νότια αυτή περιοχή της Ουκρανίας και πως βασικός στόχος είναι πλέον η κατάληψη της Μαριούπολης και η ολοκλήρωση του ελέγχου στην περιοχή της Χερσώνας. Έχει εγκαταλειφθεί προς το παρόν τουλάχιστον η προώθηση ρωσικών δυνάμεων προς την Οδησσό.

VIDEO Buildings have been destroyed after a shelling in the Ukrainian city of Mariupol as Russia launched a military assault on its neighbour, hitting targets across the country pic.twitter.com/J6d7DVzWl6 — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Εντείνεται η πίεση μέσω βομβαρδισμών και προς άλλες πόλεις και στρατηγικού ενδιαφέροντος περιοχές ανατολικά του Δνείπερου, όπως στο Ντνίπρο.

Τρόμος και αγωνία στο Κίεβο

Μετά από μικρή ανάπαυλα μερικών ωρών το Κίεβο ζει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη τον εφιάλτη των διαρκών βομβαρδισμών και την αγωνία για το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Οι Ρώσου μέσω Λευκορωσίας και διαμέσου της περιοχής του Τσέρνομπιλ ενισχύουν την πολιορκία της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Ο ουκρανικός στρατός και οι πολιτοφυλακές αντιστέκονται αλλά όπως επισημαίνουν όλοι οι ξένοι ανταποκριτές το ζήτημα είναι μέχρι πότε η αντίσταση αυτή θα είναι εφικτή.

Απλοί άνθρωποι ρίχνουν κοκτέιλ μολότοφ μέσα από τα αυτοκίνητά τους πάνω σε ρωσικά τεθωρακισμένα που κινούνται στα περίχωρα του Κιέβου. Τα τρόφιμα έχουν αρχίσει να σπανίζουν, ενώ έχει διακοπεί πλήρως ο εφοδιασμός του Κιέβου σε λαχανικά και άλλα φρέσκα τρόφιμα και άρχισε να παρατηρείται σοβαρό ζήτημα στην προμήθεια φαρμάκων.

Ukraynalı bir sivil aracı ile Rus zırhlı aracına yaklaşıp molotof atıyor pic.twitter.com/Mj9p1DkA6p — Politic Türk (@politicturk) February 28, 2022

Αναφέρεται σχεδόν από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καλύπτουν τις μάχες του Κιέβου πως μετά από επίθεση του ρωσικού πυροβολικού καταμετρήθηκαν 70 Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί στη στρατιωτική βάση της Οκτίρκα έξω από το Κίεβο.