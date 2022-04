Κουλέμπα: Θα δώσω στους στρατιώτες μας τις ζωγραφιές των παιδιών της Ιαπωνίας

Για τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας Γιοσιμάσα Χαγιάσι, στη Βαρσοβία, ενημέρωσε με μήνυμα του στο Tweeter, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Moving gesture by Foreign Minister Yoshimasa Hayashi who presented me with drawings by Japanese children. I will pass them on to Ukrainian soldiers. At our meeting in Warsaw, we synchronized steps to apply more sanctions on Russia. Ban on Russian oil, gas, and coal is essential. pic.twitter.com/CbJAD1MXHE