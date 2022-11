Λισαβόνα: Εκατοντάδες διαδηλωτές για το κλίμα - Εισέβαλαν σε κτήριο που μιλούσε ο υπουργός Οικονομικών

Εκατοντάδες διαδηλωτές οργισμένοι για την κλιματική κρίση κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Λισαβόνας, με δεκάδες να εισβάλλουν σε ένα κτήριο όπου παραχωρούσε ομιλία ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ε Σίλβα, ζητώντας την παραίτηση του πρώην στελέχους πετρελαϊκών επιχειρήσεων.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές απαίτησαν δράση για το κλίμα. Καθώς ορισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτήριο, όσοι ήταν έξω φώναζαν: «Να φύγει ο Κόστα ε Σίλβα!»

Αστυνομικοί έσυραν τους διαδηλωτές έξω από το κτήριο. Το πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο RTP μετέδωσε ότι ο υπουργός έφυγε από το κτήριο από μια πίσω πόρτα.

WATCH: #BNNPortugal Reports.



On Saturday, hundreds of demonstrators enraged by the climate crisis took to the streets of Lisbon, with dozens storming a building where Antonio Costa e Silva, Portugal's economy minister, was giving a speech pic.twitter.com/lBPUa3QDUy