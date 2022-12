Μ. Βρετανία: Ασύλληπτη γκάφα του Σούνακ - Ρώτησε άστεγο σε συσσίτιο αν εργάζεται σε επιχειρήσεις

Χριστουγεννιάτικη γκάφα άνευ προηγουμένου διέπραξε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, ενόσω βρισκόταν σε συσσίτιο για να μοιράσει γεύματα σε πολίτες που τα έχουν ανάγκη.

Ο Σούνακ ρώτησε έναν άστεγο άνδρα αν εργάζεται σε… επιχειρήσεις, και παρά τα απορημένα βλέμματα όσων έγιναν μάρτυρες του διαλόγου συνέχισε ακάθεκτος. Αφού μίλησε για το παρελθόν του στον χρηματοπιστωτικό τομέα ρώτησε τον άστεγο πολίτη αν αυτός θα ήταν ένας κλάδος με τον οποίον «θα ήθελε να ασχοληθεί».

Φυσικά έλαβε πληρωμένη απάντηση: «Δεν θα με πείραζε, αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα πρώτα να περάσω τα Χριστούγεννα» του είπε ο άνδρας και εξήγησε ότι απλά ελπίζει μια φιλανθρωπική οργάνωση να του βρει κάποιο προσωρινό κατάλυμα, ώστε να μην είναι στο δρόμο τα Χριστούγεννα.

Η αντιπρόεδρος των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, περιέγραψε τον διάλογο ως βασανιστικό.

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he "works in business", then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h