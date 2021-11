Μακελειό στο Ουινσκόσιν των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά, όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας SUV, κόκκινου χρώματος έπεσε πάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παρέλαση ενόψει των Χριστουγέννων στην πόλη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν. Η επίθεση έγινε χθες Κυριακή και σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Νταν Τόμσον, για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο και κρατείται από την αστυνομία.

Δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος αποτελεί μέρος του εθνικού δικτύου CBS ανέφερε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία. Έντεκα ενήλικοι και 12 παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

