Μάλι: Τουλάχιστον 18 νεκροί από τρομοκρατικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 15 στρατιωτικοί και τρεις πολίτες σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε τρεις συντονισμένες επιθέσεις αποδιδόμενες σε «τρομοκράτες» στο Μάλι, που έφθασαν τις έντεκα στο κράτος του Σαχέλ προτού συμπληρωθεί καν μια εβδομάδα.

Στην Καλουμπά, στα σύνορα με τη Μαυριτανία, «ο απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών πολιτών, (εργαζόμενων) εταιρείας οδοποιίας», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που υπογράφεται από τον συνταγματάρχη Σουλεϊμάν Ντεμπελέ, διευθυντή δημοσίων σχέσεων του στρατού.

Στη Σοκολό (κεντρικά), ο στρατός έκανε λόγο για έξι στρατιωτικούς νεκρούς και 25 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε σε σοβαρή κατάσταση. Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις του σκότωσαν 48 επιτιθέμενους και κατέστρεψαν «τρία ημιφορτηγά 15 χιλιόμετρα από τη Σοκολό με τους επιβαίνοντες να εκτιμάται πως ήταν περίπου 15 μαχητές με τον οπλισμό τους».

Η τρίτη επίθεση έγινε τη νύχτα στη Μοπτί (κεντρικά), χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ο στρατός διαβεβαίωσε πως «έτρεψε σε φυγή» τους δράστες.

Σειρά επιθέσεων

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν πέντε ημέρες έπειτα από αυτή στην Κατί, την καρδιά του στρατιωτικού μηχανισμού του Μάλι, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι τζιχαντιστές της οργάνωσης Κατίμπα Μασίνα, προσκείμενης στη Αλ Κάιντα. Η τρομοκρατική ενέργεια βομβιστών-καμικάζι που επέβαιναν σε δύο φορτηγά παγιδευμένα με εκρηκτικά είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας πολίτης.

Μία ημέρα νωρίτερα, σειρά εφόδων τζιχαντιστών που ήταν σχεδόν ταυτόχρονες έπληξαν έξι διαφορετικές τοποθεσίες στο Μάλι, στις περιφέρειες Κουλικορό (κοντά στην Μπαμακό), Σεγκού και Μοπτί (κεντρικά).

Οι ένοπλοι, που ο στρατός ανέφερε πως ήταν μέλη της Κατίμπα Μασίνα, επιτέθηκαν σε σημεία ελέγχου, εγκαταστάσεις της χωροφυλακής και στρατόπεδο, ιδίως στην κοινότητα Κολοκανί, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια από την Μπαμακό.

Την Κυριακή, άλλη επίθεση, «αποτραπείσα» κατά το γενικό επιτελείο, εκτυλίχθηκε σε στρατόπεδο της εθνικής φρουράς στη Σεβαρέ.

Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός συντονισμένων επιθέσεων και σε τόσο μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα.

Το Μάλι, περίκλειστη χώρα στην καρδιά του Σαχέλ, έγινε θέατρο δύο στρατιωτικών πραξικοπημάτων τον Αύγουστο του 2020 και τον Μάιο του 2021.

Η πολιτική κρίση πάει πακέτο με τη σοβαρή κρίση ασφαλείας αφότου ξέσπασαν, το 2012, εξεγέρσεις αυτονομιστών και αιματηρές επιθέσεις τζιχαντιστών στον βορρά.

Παρά την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας, η στρατιωτική χούντα γύρισε την πλάτη στη Γαλλία και στους εταίρους της, προτιμώντας να στραφεί στη Ρωσία για να προσπαθήσει να αναχαιτίσει την εξάπλωση της δράσης των τζιχαντιστών, που πλέον έχει επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας και γειτονικών κρατών (Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας).

At least 15 soldiers and three civilians killed in series of terror attacks in Mali https://t.co/VGtrro5tpj