Μαριούπολη: Το «κατηγορώ» για τον βομβαρδισμό του θεάτρου όπου είχαν καταφύγει πάνω από 1000 άμαχοι

Συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες για τον βομβαρδισμό του Δραματικού θεάτρου της Μαριούπολης, μέσα στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άμαχοι πολίτες.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν σήμερα τη Ρωσία πως κατέστρεψε χθες Τετάρτη με αεροπορικό βομβαρδισμό θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι στην πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

The words "children" were written in Russian outside the Mariupol Drama Theater before it was bombed today by Russian forces. Local authorities and media said the building had been used as a shelter for hundreds of Ukrainian civilians. 📸: @Maxar pic.twitter.com/1blPSY9UaE