Μπουρκίνα Φάσο: Ο στρατός ανέτρεψε τον επικεφαλής της χούντας

Ο λοχαγός Ιμπραΐμ Τραορέ ανέτρεψε τον αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Σανταογκό Νταμπιμπά και ανέστειλε το Σύνταγμα της Μπουρκίνα Φάσο.

Μια ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη δημόσια τηλεόραση της χώρας και διάβασαν μια ανακοίνωση σχετική με την απομάκρυνση του επικεφαλής της χούντας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο Νταμπιμπά «διατήρησε το σύστημα ασφαλείας που είχε ήδη αποτύχει υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις» και για αυτό ο στρατός αποφάσισε να τον καθαιρέσει. Η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας λόγω της δράσης των τζιχαντιστών δικαιολογεί τις ενέργειες του στρατού, πρόσθεσαν.

BREAKING: Burkina Faso army Captain Ibrahim Traore has ousted military leader Paul-Henri Damiba in a coup, dissolved the government, and suspended the constitution and transitional charter.