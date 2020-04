Νεαρές Ιταλίδες παίζουν τένις από ταράτσα σε ταράτσα

Το γύρο του κόσμου έκανε βίντεο που δείχνει δύο νεαρές Ιταλίδες να παίζουν τένις από ταράτσα σε ταράτσα.

Όπως εξηγούν οι ίδιες, η 13χρόνη Βιτόρια Ολιβέρι και η 11χρόνη Κάρολα Πεσίνε, στο βίντεο που ανέβασε στο λογαρισμό του στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το έκαναν για «να χαρίσουν χαμόγελα», στην εποχή της καραντίνας λόγω κορωνοϊού.

«Η σκέψη ήρθε επειδή μας έλειπε πάρα πολύ το τένις και από τη στιγμή που τις δύο πολυκατοικίες τις χωρίζουν μόνο δέκα μέτρα, αποφασίσαμε να αρχίζουμε να προπονούμαστε έτσι».



«Είχαμε και τη βοήθεια των γονιών μας που έτρεχαν να μαζεύουν τις μπάλες, χάσαμε αρκετές μάλιστα που κατέληξαν στο δρόμο. Ζημιές; Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σπάσει κανένα τζάμι», εξηγούν.

