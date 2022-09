Νεκρός ο πρόεδρος του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil, Ραβίλ Μαγκάνοφ

Nεκρός βρέθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Lukoil, Ραβίλ Μαγκάνοφ, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείου στη Μόσχα.



Κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης την είδηση για τον θάνατο του 67χρονου Μαγκάνοφ, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος της Lukoil, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.



Ο 67χρονος Μαγκάνοφ νοσηλευόταν σε θάλαμο στον 6ο όροφο του του Κεντρικού Κλινικού Νοσοκομείου στην οδό Marshala Timoshenko.



Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πτώση του επιχειρηματία.



Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την πετρελαϊκή εταιρεία.

Ravil #Maganov, head of the Board of Directors and Vice President of #LUKOIL, died after falling out of a hospital window.



Ravil Maganov was the brother of Nail Maganov, the CEO of #Russia's largest oil company, Tatneft. pic.twitter.com/BLA4dUBfZr