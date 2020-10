New York Times: Ο Τραμπ ήθελε να εμφανιστεί με μπλουζάκι superman - «Πάρτι» στο Twitter

Την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να εμφανιστεί με μπλουζάκι του superman κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί λόγω κορωνοϊού, αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα καυστικών σχολίων στο Twitter.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε να εμφανιστεί με μπλουζάκι του superman μέσα από το πουκάμισό του και το οποίο θα άνοιγε, βγαίνοντας από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed του Μέριλαντ την περασμένη εβδομάδα.

Το ρεπορτάζ των New York Times σημειώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του το έμβλημα του υπερήρωα ως ένδειξη της υπερδύναμής του και της νίκης του κατά του κορωνοϊού.

Μετά το ρεπορτάζ των NYTimes χρήστες του Twitter έστησαν πάρτι. Μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικές αναρτήσεις.

