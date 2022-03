Επίθεση του ρωσικού στρατού στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Μέρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια (κεντρική Ουκρανία), του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στις φλόγες έπειτα από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού, έκαναν γνωστό ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης, ο Αντρίι Τουζ, και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, ο Ντμίτρο Ορλόφ.

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

#UkraineRussiaWar BREAKING 🚨 Russian troops have begun shelling Europe's largest nuclear power station in Ukraine, according to Plant spokesperson.#Zaporizhzhia nuclear power plant is on fire, local town mayor says#Ukraine #russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/2E24z8gE4Q