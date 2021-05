Ο στρατός του Ισραήλ εισέβαλε στη Γάζα

Ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το επιτελείο σε λακωνικό ανακοινωθέν του.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

