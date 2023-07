Ουκρανία: Επίθεση αυτοκτονίας μέσα σε δικαστήριο του Κιέβου

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας άνδρας ανατινάχθηκε πυροδοτώντας εκρηκτικά μέσα σε δικαστήριο του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. O άνδρας είχε οχυρωθεί προηγουμένως μέσα σε έναν χώρο του δικαστηρίου.

Οι δύο αστυνομικοί, μέλη μιας ειδικής μονάδας ταχείας αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τον άνδρα μέσα στο δικαστήριο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας κατονόμασε τον δράστη ως Ιχόρ Χουμενγιούκ και είπε ότι παρουσιαζόταν ενώπιον του δικαστηρίου ως ύποπτος σε σχέση με τον θάνατο τεσσάρων Ουκρανών εθνοφρουρών το 2015.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, συνέχισε ο Ιχόρ Κλιμένκο, ο άνδρας κλειδώθηκε σε μια τουαλέτα και πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό στους δύο φρουρούς. Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο περιφερειακό δικαστήριο του Σεβτσένκιβσκιι, στο κέντρο του Κιέβου, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και έσπευσαν ασθενοφόρα.

The first footage from the Shevchenkivskiy Court in #Kyiv after the explosion, the video was published by the National Police. pic.twitter.com/E5CbjCt8Zq