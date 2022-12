Ουκρανία: Νήπιο ανασύρθηκε νεκρό από τα χαλάσματα κτηρίου που δέχθηκε ρωσικό χτύπημα

Μέλη ομάδας διάσωσης ανέσυραν το πτώμα ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους από τα χαλάσματα κτηρίου κατοικιών που δέχθηκε ρωσικό χτύπημα στην πόλη Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/12) ο τοπικός κυβερνήτης.

«Είναι δύσκολο να γράφει κανείς για κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο σε μήνυμά του στο Telegram, αναφερόμενος στην επίθεση που έγινε χθες το πρωί, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις του αξιωματούχου.

A body of a 1,5 year old boy was found under the debris in Kryvyi Rih after a Russian rocket hit. His parents died, too



A 64-year old woman was found dead earlier.

13 people were wounded in the attack, 4 of them children - head of Dnipropetrovsk regional military administration pic.twitter.com/NDgEvxkv2M — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2022

Russia-Ukraine war: December 16 updates ⤵️



Ukrainian officials have reported “massive” Russian attacks on energy facilities and infrastructure in the capital Kyiv, southern Kryvyi Rih and northeastern Kharkiv.



🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/o5yg8H9Y0J pic.twitter.com/v00LqtkRQR — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 16, 2022

❗️4 dead and 13 wounded. This is the number of victims of the Russian rocket attack on a residential building in Kryvyi Rih yesterday according to the Regional Military Administration. Resque services pulled a one and a half year old boy out from under the rubbles at night. pic.twitter.com/UW15v60puF — Повернись живим (@BackAndAlive) December 17, 2022

russia killed today 64yo woman & a young couple in Kryvyi Rih, acc to the regional administration. Their small son is still under the debris of their home. 13 people were injured, incl four kids, all of them are in the hospital. 7yo girl is in critical condition pic.twitter.com/mQ4njoEo1E — Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 16, 2022

Πηγή φωτογραφιών: Twitter