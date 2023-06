Ουκρανία: Συνεργείο του BBC εγκαταλείπει την Χερσώνα ενώ ακούγονται βομβαρδισμοί

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που λαμβάνονται από τη Χερσώνα, μετά την καταστροφή του φράγματος στην περιοχή Νόβα Κακχόβκα της νότιας Ουκρανίας.

Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του κόσμου, οι δημοσιογράφοι του BBC που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην περιοχή, συνομιλούν με κατοίκους της περιοχής την ώρα που ακούγεται έκρηξη.

Locals take cover as shelling heard in flood-hit Kherson



