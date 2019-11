Φονικός σεισμός στην Αλβανία

Όσο περνούν οι ώρες γίνονται πλέον φανερές οι καταστροφικές διαστάσεις του σεισμού μεγέθους 6,4 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα λίγο πριν από τις 04.00 τα ξημερώματα (05.00 ώρα Ελλάδας) την Αλβανία, με επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Πληροφορίες κάνουν πλέον λόγο για πέντε νεκρούς, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνούν τους 200. Επίσης, οι πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν, οπότε δυστυχώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αναμένεται να αυξηθεί.

Τα περισσότερα κτήρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και στα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτήρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα περίπου 150 χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτήρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

Από την άλλη, ο πανικός αποδείχθηκε ο χειρότερος σύμβουλος για τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, ενώ η έλλειψη κρατικής υποδομής επιβάρυνε την κατάσταση.

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει από τα σπίτια τους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτές οι οδικές αρτηρίες. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, το οποίο επλήγη περισσότερο.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού πολιτών:

Δείτε εικόνες με το πρώτο φως της ημέρας:

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus