Reuters: Κρίσιμες οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ

Ανώνυμη πηγή, σύμφωνα με το Reuters, που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του, τονίζει ότι η κατάστασή του παραμένει ανησυχητική και ότι απέχει από το στάδιο της ανάρρωσης.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το επόμενο 48ωρο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία της υγείας του προέδρου των ΗΠΑ.

So less than 5 minutes after the president’s doctor said he has been doing just fine, Trump’s own chief of staff appears to give the pool an entirely different account — off the record. https://t.co/fTY2raDFta