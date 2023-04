Για τρομοκρατία κατηγορείται η ύποπτη για την επίθεση στην Αγία Πετρούπολη

Ρώσοι ανακριτές απήγγειλαν σήμερα (04/04) σε βάρος της 26χρονης ρΝτάρια Τρέποβα τις κατηγορίες της τρομοκρατικής επίθεσης σε σχέση με τη δολοφονία του μπλόγκερ και υποστηρικτή του πολέμου Βλαντλέν Τατάρσκι, από έκρηξη βόμβας στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Τατάρσκι, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φόμιν, δολοφονήθηκε την Κυριακή σ’ ένα καφέ στο οποίο επρόκειτο να μιλήσει.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία ασχολείται με μεγάλα εγκλήματα, ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της Τρέποβα επειδή διέπραξε «μια τρομοκρατική ενέργεια από μια οργανωμένη ομάδα που προκάλεσε εσκεμμένα θάνατο». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 έτη.

Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι η Τρέποβα ενήργησε βάσει οδηγιών από άτομα που εργάζονται για λογαριασμό της Ουκρανίας.

⚡⚡⚡🥓And here is the full video of the liquidation of the #Russian propagandist Tatarsky: Trepova gives him a statuette, he unpacks it, and then - Explosion. Explosion on the second Video.



The girl's face at the end is just top😂#UkraineWar #RussiaisATerroistState #Ukraine pic.twitter.com/3ZzFhJSOHj — 🇺🇦UkraineNewsLive🇺🇦 (@UkraineNewsLive) April 3, 2023

Video of Trepova leaving after the explosion in the St Petersburg cafe. It doesn’t look like she’s running away. pic.twitter.com/wr7Avo7r8T — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) April 3, 2023

Το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας ανέφερε ότι 40 ακόμη άτομα τραυματίσθηκαν από την έκρηξη, εκ των οποίων 25 παρέμεναν νοσηλευόμενοι μέχρι σήμερα το πρωί.

Η Τρέποβα μεταφέρθηκε από την Αγία Πετρούπολη στη Μόσχα, όπου οι ανακριτές επρόκειτο να ζητήσουν από το δικαστήριο Μπασμάνι, που βρίσκεται στην ομώνυμη συνοικία, την προφυλάκιση της.

Πλάνα ενός βίντεο από την εκδήλωση στο καφέ της Αγία Πετρούπολη έδειχναν τον Τατάρσκι να επιδεικνύει το αγαλματίδιο στο ακροατήριό του πριν αυτό εκραγεί.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή κατηγόρησε σήμερα τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ότι οργάνωσαν την δολοφονία με την συνδρομή υποστηρικτών του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, μια πιθανή αναφορά στο γεγονός ότι η Τρέποβα είχε κάποτε εγγραφεί σε ένα σύστημα τακτικής ψηφοφορίας κατά του Κρεμλίνου που προωθούσε το κίνημα του Ναβάλνι.

❗️Suspected St. Petersburg Bomber Daria Trepova Appears In Moscow Court pic.twitter.com/ye3fdAzfah — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) April 4, 2023

Daria Trepova was taken to the courtroom of the Basmanny Court.



Soon she will be announced the measure of restraint. pic.twitter.com/XlZGkm92Oa — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2023

Ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα των εσωτερικών συγκρούσεων στην Ρωσία.

Ο σύζυγός της Τρέποβα δήλωσε χθες Δευτέρα στον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας The Insider ότι πιστεύει πως την είχαν παγιδεύσει και ότι δεν γνώριζε ότι το αγαλματίδιο περιείχε εκρηκτικά.

Ο Τατάρσκι είχε πολεμήσει ο ίδιος στην Ουκρανία στις γραμμές των αυτονομιστικών δυνάμεων και είχε επίσης εκτίσει ποινή στην Ουκρανία για ληστεία τράπεζας.

Πέρυσι, σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε σε μια τελετή στο Κρεμλίνο για τον εορτασμό της μονομερούς προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία, ο Τατάρσκι είπε ότι η Ρωσία πρέπει να «σκοτώσει τους πάντες» και να «ληστέψει τους πάντες» στην Ουκρανία.

⚡️The Investigative Committee has published new footage of Daria Trepova, a suspect in the case of the explosion in St. Petersburg pic.twitter.com/qLg1DbvIMX — War Monitor (@WarMonitors) April 3, 2023