Σε ισχύ η εκεχειρία για απομάκρυνση αμάχων

Η Ρωσία άνοιξε «ανθρωπιστικούς διαδρόμους», Το υπουργείο Άμυνας προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Λίγο νωρίτερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι οι άμαχοι θα αρχίσουν σήμερα να εγκαταλείπουν την πολιορκημένη ουκρανική πόλη Σούμι βάσει συμφωνίας με τη Ρωσία για τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου».

«Συμφωνήθηκε η πρώτη οχηματοπομπή να ξεκινήσει γύρω στις 10 το πρωί από την πόλη Σούμι. Το κονβόι αυτό θα ακολουθήσει ο τοπικός πληθυσμός με δικά του αυτοκίνητα», σημείωσε σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα.

Άρχισε η απομάκρυνση αμάχων από τις πόλεις Σούμι και Ιρπίν

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf