Σε κατάσταση καταστροφής η πολιτεία Λουιζιάνα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του από το μένος του τυφώνα και χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας του φυσικού φαινομένου που πλήττει την πολιτεία Λουιζιάνα των ΗΠΑ.



Η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη της Νέας Ορλεάνης διακόπηκε χθες Κυριακή εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου. Η εταιρεία Entergy «επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ορλεάνη έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Twitter η NOLA Ready, υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, επιφορτισμένη με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες» πρόσθεσε.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε περιοχές στη νοτιοανατολική Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με το NHC, ο Άιντα βρισκόταν πριν από λίγο 65 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Νέας Ορλεάνης, με ανέμους ταχύτητας ως και 165 χλμ. ανά ώρα.

Αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, αλλά θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμα, πρόσθεσε. Θα κινηθεί προς την ενδοχώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση καταστροφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδέσμευση ομοσπονδιακών χρηματικών και άλλων πόρων για να βοηθηθεί η πολιτεία.

Security camera footage from the Delacroix Yacht Club coming from the Delacroix back levee towards Bayou Terre Bouef. #ida #idahurricane #Category4 pic.twitter.com/jDnWiyT5j4