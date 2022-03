Σφίγγει η «τανάλια» στο Κίεβο

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο

Οι δυνάμεις της Ρωσίας πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο Κίεβο, λίγες ώρες μετά την επίθεση που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Αν και τα σφοδρά πυρά έχουν αραιώσει, οι σειρήνες ηχούν ασταμάτητα στην πόλη και οι εκρήξεις ακούγονται όλο και πιο κοντά στο κέντρο της, από το οποίο πλέον οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν ελάχιστα χιλιόμετρα. Οι δε καπνοί από τις επιθέσεις στα περίχωρα έχουν γίνει ορατοί από τους κατοίκους του.

The fire at the storage units of frozen products in Kvitneve, Kyiv oblast, after the attack by Russian forces tonight. Photo - @SESU_UA pic.twitter.com/CLQIZ69ASY — UkraineWorld (@ukraine_world) March 12, 2022

Την ίδια στιγμή, η πολιορκημένη Μαριούπολη βρίσκεται σε απόγνωση. Λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι βομβαρδίστηκε ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους. Όπως λένε οι Ουκρανοί, μέσα στο κτήριο βρίσκονταν 86 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 34 παιδιά. «Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

#BREAKING Ukraine says mosque housing 80 civilians shelled in Mariupol pic.twitter.com/DueyYpgppl — AFP News Agency (@AFP) March 12, 2022

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ο εχθρός εξακολουθεί να αποκλείει τη Μαριούπολη», δήλωσε χθες, Παρσκευή, το βράδυ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τα ρωσικά στρατεύματα δεν άφησαν να μπει η βοήθειά μας στην πόλη», πρόσθεσε υποσχόμενος να προσπαθήσει άλλη μια φορά να μεταφερθούν εκεί «αύριο», δηλαδή σήμερα, Σάββατο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική» που απαγορεύεται από τους σύγχρονους νόμους του πολέμου, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής της MSF Ελβετίας και ένας από τους συντονιστές της δράσης αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 άμαχοι σκοτωμένοι σε 12 ημέρες, θαμμένοι μέσα σε κοινούς τάφους όπως αυτός», κατήγγειλε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με μήνυμά του στο Twitter που συνοδευόταν από την φωτογραφία μιας τάφρου.

Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγια, έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, τη δυτική πόλη Λβιβ, στην Οδησσό και το Χάρκοβο, το Τσερκάσι, καθώς και στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε αριθμός τοπικών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις φάνηκαν να ανασυντάσσονται χθες, Παρασκευή, για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Κίεβο.

Λίγα λεπτά πριν από τις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με μήνυμα του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, Ολέξι Κουλέμπα, στο Telegram: «Η περιοχή του Κιέβου βρίσκεται σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Όλοι να αναζητήσουν καταφύγιο άμεσα».

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 23.00, σημειώθηκαν τρεις πολύ δυνατές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, Παρασκευή, δείχνουν ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξή τους πιο κοντά στο Κίεβο, ενώ μοίρες πυροβολικού βάλλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Satellite images provided by Maxar Technologies show fires in an industrial area and at an airport in the Kyiv region. Russia continues to expand its attacks in Ukraine, also striking areas in the west of the country for the first time. https://t.co/GLzPW8D4rr pic.twitter.com/4HEA4Gar0r — The Associated Press (@AP) March 11, 2022

Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτήρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες κατά μήκος της κοινότητας Μοσχούν, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Satellite images from today show family homes on fire outside of #Kyiv. Verified videos show the destruction on the ground. Toll on civilians is growing by the day. 🛰️📷@sentinel_hub @maxar. Custom script by @Pierre_Markuse. #Ukrainehttps://t.co/qxI3Tbh5OJ pic.twitter.com/n5cCdb1DHE — Christoph Koettl (@ckoettl) March 11, 2022

To πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν επιτρέπει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις

Αισθητά μικρότερος ήταν χθες Παρασκευή ο αριθμός των αμάχων που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τέσσερις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, συνολικά 7.144 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εμπόλεμες ζώνες, αριθμός που είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 24ωρα. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αρνείται να επιτρέψει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο θα προσπαθήσει ξανά σήμερα να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στις περιοχές αυτές. Υποστήριξε ότι οι εισβολείς, αντιμέτωποι με τη σθεναρή αντίσταση σε όλη την Ουκρανία, επιδίδονται σε αποτρόπαιες πράξεις -- ανάλογες με εκείνες των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους, όπως χαρακτηριστικά είπε -- στηλιτεύοντας την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, περισσότεροι από 12.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στη χώρα του. Χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, αιχμαλωτιστεί ή παραδοθεί, συμπλήρωσε.

Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάιβ

Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν τη νύχτα της Παρασκευής τους βομβαρδισμούς στο Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Οδησσό.

Τα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυρκαγιές στην περιοχή και ο Βιτάλι Κιμ, επικεφαλής της Διοίκησης της Περιφέρειας Μικολάιβ, είπε ότι υπήρχαν «ενεργές εχθροπραξίες κοντά στην Γκουρίεβκα», στα βόρεια της πόλης.

Mykolaiv:

1- Moscow killers arrange hell in the city. There were explosions all over the city.

According to the head of the Mykolayiv military administration Vitaliy Kim, the occupiers are chaotically chasing civilian objects and residential neighborhoods. pic.twitter.com/IVNmqtoXGB — Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 11, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ δεν καταγράφηκαν απώλειες αμάχων.