Σίγησε η τηλεόραση του Κιέβου

Δείτε ζωντανή εικόνα από εννιά κάμερες σε διάφορα σημεία του Κιέβου:

Με βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media και φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα οι κάτοικοι του μεταδίδουν εικόνες από τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών, την ώρα που -σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde- οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν πως θα χτυπήσουν άμεσα όλες τις υποδομές των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας. Πληροφορίες για πέντε νεκρούς δίνουν οι ουκρανικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, το Γενικό Επτελείο της Ουκρανίας ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι εξαπέλυσαν 113 τακτικούς πυραύλους κατά στόχων σε πόλεις και κοινότητες στη χώρα από την πρώτη ημέρα των επιθέσεων, στις 25 Φεβρουαρίου. Στη Ρωσία, η σοπράνο Anna Netrebko ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τη σκηνή και όλες τις άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέχρι νεωτέρας.

Ο ρωσικός στρατός θα βομβαρδίσει υποδομές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο Κίεβο, προειδοποίησε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και κάλεσε τους αμάχους που ζουν κοντά να φύγουν από αυτές τις τοποθεσίες.

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (Υπηρεσία Ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κανασένκοφ.

Βίντεο δείχνουν πολίτες έντρομους που προσπαθούν να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα:

Chaotic, desperate scenes at Kyiv Central Railway as people scramble for limited space on trains going west. Can’t believe what I’m seeing. A mother was just briefly separated from her child on the platform and her scream was something I’m not sure I can find words to describe. pic.twitter.com/RKNFifZj2n