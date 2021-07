Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον 85 άτομα συνετρίβη σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 40 άνθρωποι από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ένα C-130, που συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου, δήλωσε ο στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα ο οποίος είπε πως ελπίζει να σωθούν και άλλες ζωές.

🇵🇭 🛫 #BREAKING: A C130 plane of the Philippine Air Force carrying 85 people crashed in Brgy. Bangkal, Patikul, Sulu at 11:30 a.m. today, Armed Forces of the Philippines Chief Cirilito Sobejana confirms. He says rescue operations for passengers and crew are ongoing. pic.twitter.com/OagYrYLd6N