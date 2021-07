Σεισμός 8,2 Ρίχτερ συγκλόνισε την Αλάσκα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη χερσόνησο της Αλάσκας, σύμφωνα με τις καταγραφές του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 30 χλμ. και επίκεντρο στα 161 χλμ. ανατολικά-βορειανατολικά του Sand Point των ΗΠΑ.

Την περιοχή συγκλόνισαν και ισχυροί μετασεισμοί, που έφτασαν μέχρι και τα 6,1 Ρίχτερ. Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι ενδέχεται να προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, λόγω του σεισμού.





Tsunami Warning for South Alaska, the Alaska Peninsula and the Aleutian Islands following a powerful 8.2M earthquake. pic.twitter.com/24B3VKukO8